Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

Kozlu ilçesinde yaşayan Zülfiye B., maaşını çekmek için kent merkezinde bulunan bankaya gitti. Banka şubesine girişte HES sorgulaması yapılan Zülfiye B.'nin, Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Görevlilerin haber vermesiyle polis ekipleri bankaya geldi. Gözlem altına alınan Zülfiye B. için sağlık ekiplerine haber verildi.



Kısa sürede gelen ekipler, kadını ambulansla yurda götürdü. Zülfiye B.'nin 14 gün yurtta kalacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.