Maaşını çekmek için evden çıkınca polise yakalandı, 'Param kalmadı' dedi

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağına rağmen, banka ATM'sinden para çekmek için dışarı çıkan Kemal Ildıran, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolüne takıldı. Polisin, risk gurubunda olduğu için sokağa çıkmasının yasak olduğunu belirttiği Ildıran, "Param kalmadı, mecburen dışarı çıktım. Yoksa neden çıkayım” dedi.

Ildıran'a maaşını çekmesi için yardımcı olan polis ekipleri, daha sonra evine götürdü.