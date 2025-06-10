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Maaşını alamayınca eski patronunu silahla vurup öldürdü

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#Cinayet#Maaş#Diyarbakır
Maaşını alamayınca eski patronunu silahla vurup öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 15:05

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığını iddia eden eski çalışan, iş yeri sahibi eczacıyla tartıştıktan sonra silahla öldürdü.

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Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak’ta eczane sahibi Ufuk Yıldız, caddede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile iddiaya göre maaşını zamanında alamadığı için tartıştı. Yıldız, tartışma sırasında şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Maaşını alamayınca eski patronunu silahla vurup öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Maaşını alamayınca eski patronunu silahla vurup öldürdü

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#Cinayet#Maaş#Diyarbakır

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