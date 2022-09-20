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Maaşını alamadığı iş yerine 10 arkadaşıyla palalı baskın yaptı: 2 yaralı

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#Bursa#Saldırı#Pala
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 23:43

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çalıştığı doğrama atölyesinden maaşını alamadığını öne süren şüpheli, 10 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Yaşanan arbede sırasında iş yeri sahibi Ahmad Ajjan El Hadid (56) ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid (34) darp edilirken, şüpheli tarafından da pala ile yaralandı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Kısmet Sokakta meydana geldi. Yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan kimliği henüz belirsiz kişi, iddiaya göre patronu Ahmad Ajjan El Hadid'den maaşını istedi. Patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 10 arkadaşını da yanına alarak tekrar doğrama atölyesine geldi. Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid'i yaraladı. Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba- oğulu İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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PALALI BASKIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.

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