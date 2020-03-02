Maarif ne demek? Maarif nedir? Maarif TDK kelime anlamı

Osmanlı Döneminde daha sıklıkla kullanılan bu kelime günümüzde çok yaygın kullanılmamaktadır.

Maarif Ne Demek?

Arapçadan dilimize geçen bir kelime olan maarif kelimesi anlamı kültür, Öğretim sistemi veya bilgi anlamlarında kullanılmaktadır. Fakat Arapçada çoğunlukla marifet kelimesi olarak kullanılmaktadır. Buda Beceriler veya bilgiler anlamına gelmektedir.

Genel olarak dilimizde bu kelimeyi genel olarak edinilmiş bir bilgi veya kültür olarak kullanırız. Fakat günümüzde çoğunlukla eğitim veya öğretim sistemi olarak kullanılmaktadır.

Maarif kelimesi günümüzde kullanımı çok tercih edilmese de Osmanlı dönemi zamanında çok yaygın kullanılmaktaydı. Osmanlı döneminde eğitim ve öğretim sistemi anlamına gelen bu kelime günümüzde çok fazla yaygın kullanılmamaktadır. Örneğin günümüzde bakanlıklara bağlı olan Milli Eğitim Bakanlığı Osmanlı Döneminde Maarif Nazırlığı olarak kullanılırdı. Veya Milli Eğitim Bakanına Osmanlı Döneminde Maarif Müdürü denmekteydi. Ancak günümüzde Maarif kelimesi eski dönemle göre pek fazla kullanılmamaktadır.

Maarif TDK Kelime Anlamı

Arapçadan dilimize giren maarif kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre iki farklı anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu farklı anlamlar aşağıdaki gibidir;

- Bilgi ve kültür

- Eğitim ve öğretim Sistemi