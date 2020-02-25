Maalesef nasıl yazılır? Tdk'ya göre maalesef mi malesef mi?

"Maalesef" yazım hatası en çok yapılan kelimelerden biridir. Çoğunlukla bu kelime "malesef" biçiminde yazılmaktadır. Fakat bu kelimenin doğru yazılışı olmaktan uzaktır. TDK'ya göre söz konusu olan kelimenin doğru yazılış biçimini bu başlık altında inceleyerek kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu doğrultuda maalesef nasıl yazılır şeklindeki sorunun cevabı ve kelimenin cümle içerisindeki kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.



TDK'ya Göre Maalesef mi, Malesef mi?



Türkçede maalesef kelimesi; ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ki anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre diğer bir ifadeyle TDK'ya göre " ilgili kelime " maalesef" olarak yazılmaktadır. Ancak günümüzde bu kelime bazı kimseler tarafından "malesef " olarak hatalı bir şekilde yazılabilmektedir.



Kelimenin doğru yazılışı "Maalesef" şeklinde olanıdır.

Kelimenin yanlış yazılışı ise, " Malesef" şeklinde olanıdır.



Kelimenin cümle içinde kullanımıyla alakalı örnekler ;



- Bu akşam doğum günü partisine maalesef gelemeyeceğim.

- Maalesef bindiğim bu otobüste de aradığım konforu bulamadım.

- Bu akşam arkadaşımız maalesef aramızda olamadı.

- Çocuğunuz girmiş olduğu bu sınavda maalesef arzu edilen başarıyı gösteremedi.

- Maalesef gösterdiğim tüm çabalara rağmen istediğim başarıyı gösteremedim.

- Maalesef günümüzde de sokakta çalışan çocuklar olduğunu görmek durumunda kalıyoruz.