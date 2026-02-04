×
HABERLERGündem Haberleri

M7’den ilk savunma: Kendim geldim

Güncelleme Tarihi:

Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasının gizli tanığı M7 kodlu Serdar Sertçelik, firar ettikten sonra Macaristan’a kaçmıştı.

Türkiye’ye getirildikten sonra tutuklanan Sertçelik, ABK suç örgütü davasının sanığı olması ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunması nedeniyle önceki gün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Sanık Sertçelik, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

AYRINTILI SAVUNMAYI SONRA YAPACAK

Sertçelik savunmasında, “Üzerime atılı suçlamaları anladım. Şu hususu belirtmek istiyorum: Ben Macaristan’dan kendi isteğimle geldim. Geldiğimde üzerimde herhangi bir telefon yoktu” iddiasında bulundu. Sertçelik, suçlamalar için ayrıntılı savunmayı daha sonra yapacağını söyledi. Mahkeme, Sertçelik’in tutuklanmasına karar verdi. 

 

