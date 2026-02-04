M7’den ilk savunma: Kendim geldim

Haberin Devamı

Türkiye’ye getirildikten sonra tutuklanan Sertçelik, ABK suç örgütü davasının sanığı olması ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunması nedeniyle önceki gün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Sanık Sertçelik, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

AYRINTILI SAVUNMAYI SONRA YAPACAK

Sertçelik savunmasında, “Üzerime atılı suçlamaları anladım. Şu hususu belirtmek istiyorum: Ben Macaristan’dan kendi isteğimle geldim. Geldiğimde üzerimde herhangi bir telefon yoktu” iddiasında bulundu. Sertçelik, suçlamalar için ayrıntılı savunmayı daha sonra yapacağını söyledi. Mahkeme, Sertçelik’in tutuklanmasına karar verdi.