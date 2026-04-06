M7’den anneli şifre

Güncelleme Tarihi:

#Ayhan Bora Kaplan#İddianame#Macaristan
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 07:00

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı M7 koduyla bilinen Serdar Sertçelik’e ait olduğu iddia edilen telefonla ilgili açılan davanın iddianamesinde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. İddianamede, Sertçelik’in Macaristan’da bulunduğu sırada, sosyal medyasında yaptığı açıklamasında annesinin adını soyadını kullanarak ‘şifreli’ mesaj vererek çetenin baskısı altında bulunduğu anlatmaya çalıştığı belirtildi.

AYHAN Bora Kaplan suç örgütünün davasının gizli tanığı aynı zamanda ‘M7’ koduyla bilinen Serdar Sertçelik, firar ettikten sonra ona ait bir telefon bulundu. Telefon nedeniyle yapılan soruşturmada, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, avukatı ve Sertçelik’in aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne birleştirme talepli dava açıldı. Davanın iddianamesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sertçelik firar ettikten sonra Macaristan’da yakalandı. İddianameye göre, Sertçelik Macaristan’da bulunduğu sırada, buluntu telefonla ilgili olarak kendisine ait sosyal medya hesabından, 3 Aralık 2025 tarihinde “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na” başlıklı bir paylaşım yaptı.

‘BANA AİT DEĞİL’

Sertçelik paylaşımında, “Benim gönderdiğim iddia edilen bir telefon içerisindeki Whatsapp yazışmalarından dolayı soruşturma yapıldığını ve bu soruşturma kapsamında adımın kullanıldığını öğrendim. Kesinlikle benim böyle bir telefonum yoktur. Böyle bir telefon göndermedim, dolayısıyla bu telefon ve yazışmalar bana ait değildir. Bu beyanımı Türkiye’deki avukatım aracılığıyla soruşturma yapan Cumhuriyet Savcılığı’na ileteceğim” ifadelerini kullandı. Sertçelik açıklamasını “Bu açıklamayı ben Serdar Sertçelik Ankara 02.02.1986 (Ayşenur Bozoğlu) kendi elimle bu açıklamayı yazdım” cümlesiyle bitirdi.

‘SAVCI ANLAMADI MI’

İddianamede Sertçelik’in bu paylaşımından sonra 14 Aralık 2025 tarihinde adli makamlara “Bakın ben gemileri yakmışım. Sonum yok benim. Ama bunlar beni tehdit ediyorlar annem üzerinden. Adliyeciler önlem alsın. Instagramdan paylaştılar mektubu araya isim yazılı. Anlamadı mı savcı? İlginç?” şeklinde bir mesaj gönderdiği belirtildi. Sertçelik, Türkiye’ye getirildikten sonra 7 Şubat 2026 tarihinde verdiği ifadesinde yaptığı paylaşımda annesi “Ayşenur Bozoğlu” ifadesini yazmasıyla ilgili olarak “Macaristan ülkesinde anne ismi bireyleri ayırt etmekte bir kriter olarak kullanılır. Macaristan ülkesinde genelde anne ismi kullanılır, baba ismi kullanılmaz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

‘BASKI ALTINDA’

İddianamede, Macaristan’da özgürlüğü kısıtlı bulunan ve kimlik bilgileri zaten bilinen bir kimsenin, kim olduğunu ispat için annesine ait isim ve soy isim belirtmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Serdar Sertçelik’in silahlı suç örgütü baskısı altında bulunduğu ve annesinin can güvenliğinin tehlikede bulunduğunu ima etmek amacıyla adli ve idari makamlara şifreli mesaj gönderdiği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili idari birimlere can güvenliği ile ilgili müzekkerelerin yazıldığı belirtildi. 

