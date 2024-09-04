‘M7’ davasında tutuklu kalmadı... Çelik ve ekibine tahliye

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Davanın ikinci duruşması dün görüldü. Tutuklu sanıklardan Murat Çelik, “Buradakilerin hepsi benim personelim. Kesinlikle suçsuzum, geçmişte de FETÖ’nün iftiralarına maruz kaldım. Hepsinden alnımın akıyla çıktım. 30 yıllık meslek hayatımı böyle bir iftiraya yem etmem. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

‘BİZ ZORLAMADIK’

Söz verilen sanık Şevket Demircan da “Suçlamaları kabul etmiyorum. İddiaların hepsi soyut iddialardır. Biz hiçbir şekilde şunu anlat bunu anlat diye Serdar Sertçelik’i zorlamadık” diye konuştu.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da mahkemeden beraatlarını talep etti. Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’daki tutukluluk halinin devam etmesinden dolayısıyla tutuklu 7 sanığın adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine karar verdi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.