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'M' hırsızı

#Bursa#Millet Bahçesi#Hırsız
M hırsızı

Bursa’da, millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan Bursa Millet Bahçesi yazısının ‘M’ harfini çalan Murat Yeşilçimen, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde 21 Aralık 2021’de, Stadyum Caddesi üzerindeki millet bahçesinin giriş kapısının tabelasında yazan Bursa Millet Bahçesi yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri durumu polise bildirdi. Kamera görüntülerinden, şüphelinin iki ayrı suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yeşilçimen, suçunu kabul edip çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Murat Yeşilçimen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yeşilçimen, Büyükşehir Belediyesi’nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi ve kendisinden 40 bin TL istendi. Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia etti.

‘SİYASİ AMAÇ YOK’

Tutuklu sanık Murat Yeşilçimen’in avukatı Burak Bilgin, müvekkilinin sadece çaldığı tek bir ‘M’ harfinden suçlanabileceğini belirterek, belediyenin talep ettiği paraya itiraz etti. Bu itirazı kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen ‘M’ harfinin bedeli olan 470 TL+KDV tutarının ödenmesine karar verdi. Avukat Bilgin, müvekkilinin maddi kazanç amacıyla harfi çalıp sattığını, siyasi bir amaç taşımadığını söyledi

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#Bursa#Millet Bahçesi#Hırsız

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