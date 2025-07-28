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M çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

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#M Çiçeği Virüsü#Gana#İlk Ölüm
M çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 01:55

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurmuştu.

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Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği belirtildi. Açıklamada, ülkede 23 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 257'ye yükseldiği vurgulandı.

M ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIYOR?

Virüsün enfekte kişilerle yakın fiziksel temas yoluyla yayılmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, insanların enfekte kişilerle yakın temastan kaçınmaları ve olası bir enfeksiyonu önlemek için ellerini sık sık yıkamaları gerektiği ifade edildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıklamıştı. Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplara yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

 

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#M Çiçeği Virüsü#Gana#İlk Ölüm

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