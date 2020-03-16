M-4’te ilk devriye Trumba ve Serakib’e

Milli Savunma Bakanlığı devriyenin tamamlandığını saat 13.23’te Twitter’dan duyurdu. Mesajda, “Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M-4 Karayolu’nda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi” denildi. Açıklamayla birlikte devriyeden altı ayrı fotoğraf yayımlandı. Fotoğraflardan ikisinde Türk ve Rus devriye birlikleri komutanlarının güzergâhla ilgili harita üzerinde çalışmaları görülürken, diğer fotoğraflarda devriyeye katılan TSK’ya ait “Kirpi” olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı ile Rus askeri polisine ait zırhlı araç yer aldı. Devriye araçlarının güzergâh boyunca birbiri ardına dizili oldukları ve bayrak asmadıkları görüldü.

SURİYE’DEKİ KUVVETLERLE YAPILDI

Devriyeyi, İdlib içindeki birliklerden oluşturulan “devriye güçleri” yerine getirdiği için, bu görev için sınırdan Suriye’ye ek bir TSK konvoyu giriş yapmadı. TSK’nın devriye gücü, Sarmin ve Mestume’deki mevzi bölgelerinde konuşlu askeri birliklerden oluşturuldu. İki ülke askerlerinin Serakib’in batısındaki Trumba’da buluştuğu öğrenildi. Bakanlık açıklamasında devriyeye katılan hava unsurlarının neler olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi. Ancak havadan insansız hava araçları veya helikopterlerle kara devriye unsurlarının gözlendiği değerlendiriliyor. Bakanlığın resmi açıklamasında devriyenin Trumba ile Ain Al Havr arasındaki 85 kilometrelik güzergâh boyunca hangi kesimler arasında yapıldığı da belirtilmedi. Ancak yerel kaynaklar, devriyenin Serakib’in 2 kilometre batısında bulunan Trumba ile Serakib kırsalları çevresinde yapıldığını bildirdi.



Rus kaynaklar, olası provokatif eylemler nedeniyle devriye güzergâhının kısa tutulduğu bilgisini paylaştı. Bazı sosyal medya hesaplarında da ilk devriye başlamadan önce M-4 karayolu yakınlarındaki Eriha bölgesinde havan saldırısı yapıldığını iddia eden görüntüler yayınlandı.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İCRA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı da, “İdlib’de icra edilen 1’inci Türkiye- Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir” açıklaması yaptı.