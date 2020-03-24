M-4’te ikinci devriye

Fotoğraflarda her iki ülkeden üçer zırhlı aracın devriyeye katıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Kirpi model zırhlı personel taşıyıcıların ön ve arka kol görevi yaparak, Rus askeri polisine ait zırhlı araçları araya aldıkları görüldü. Güvenlik nedeniyle araçlara bayrak asılmazken, devriye öncesi birlik komutanları güzergaha ilişkin harita üzerinde ön değerlendirme yaptı. Bakanlığın açıklamasında “Moskova Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M-4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi” denildi.

Daha önce 17 veya 18 Mart’ta yapılacağı açıklanan ikinci ortak devriye, bölgenin yoğun bulutlu olması nedeniyle gerçekleşememişti.

Rusya kaynaklı haberlerde dünkü devriyenin de radikal grupların eylemleri nedeniyle kısa tutulmak zorunda kaldığı belirtildi.

KOBANİ’DE DE YAPILDI

Türk ve Rus askerlerinin Suriye’deki bir diğer ortak devriyesi, Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde yapıldı. Ortak devriyenin Ayn el Arap’ın 15 kilometre doğusundaki Garip köyü civarında icra edildiği bildirildi.