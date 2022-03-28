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Lviv'de gergin saatler! CNN Türk ekibine müdahale: 'İznimiz var dememize rağmen dinlemediler'

#Ukrayna#Lviv#Samet Güner

Ukrayna'nın Lviv kentinde gelişmeleri aktaran CNN Türk ekibinin yayınına bölge sakinleri müdahale etti. Kendilerine yönelik müdahaleyi canlı yayında anlatan CNN Türk muhabiri Samet Güner, şehirlere atılan bombalardan sonra sivil halkın çok tedirgin olduğunu, sürekli belge sorduklarını söyledi. Güner, "İznimiz var dememize rağmen dinlemediler, beni susturmaya çalıştılar" dedi.

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Canlı yayında bölge halkının kendilerine yönelik müdahalesini anlatan Güner, şu ifadeleri kullandı:
"Yakıt deposu cumartesi günü vurulmuştu. Hem yakıt deposu, hem tank tamir noktası vurulmuştu. Biz yakıt deposuna gittik, tabii ilk anda çekime izin vermemişlerdi ama bugün çekime izin var. Biz de o noktaya gittik ve tam yayına başladığımızda siviller geldi. Çekim yapacağımız biliniyordu ama siviller kameramızı engellemeye çalıştılar. Caner Emre Kınacı'nın önüne geçtiler, kamerasını elinden almaya çalıştılar. İznimiz var dememize rağmen dinlemediler, beni susturmaya çalıştılar.

SİVİL HALK ÇOK TEDİRGİN

Sivillerin engellemesiyle ilgili bir durum yaşadık. Daha sonra polis memuru, iznimize bakarak diğerlerine söyledi. Füzelerin şehir merkezine atılmasından sonra sivil halk çok tedirgin. Siviller sürekli bizden belge istiyorlar. Artık sivil halk çok teyakkuzda. Sivil halk da silahlanmış durumda. 'Artık vurulan yerleri basının göstermesine asla izin vermiyoruz, öyle bir şey olursa casus olarak değerlendireceğiz1 dediler. Bunun nedeni olarak da Rusların vurulan yeri görebileceğini söylediler. Böyle bir durum olunca halk kendini sorumlu hissetti. Böyle bir durum yaşadık."

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Lvivde gergin saatler CNN Türk ekibine müdahale: İznimiz var dememize rağmen dinlemediler

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#Ukrayna#Lviv#Samet Güner

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