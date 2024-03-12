Lütfü Savaş’tan Hatay lansmanı

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Savaş yeni döneme ilişkin de 373 milyon Euro’luk kaynağı hazır 18 altyapı projesi başta olmak üzere toplam 56 adet hayata geçirilmesi planlanan projesini tanıttı.

Savaş’ın dünkü proje lansmanında, Hatay’da depremden dolayı 34 milyar doları aşan maddi hasar meydana geldiği, her 4 konut ve işyerinden birinin zarar gördüğü, 142 kilometre içme suyu ve isale hattının hasar gördüğü, 183 geçici barınma alanında 200 binden fazla kişinin yaşadığı ve kültür varlıklarının yüzde 72’sinin zarar gördüğüne dikkat çekildi. Hazırlanan projelerle Hatay’ın eskisinden daha kapsayıcı, dirençli, güvenli ve cazip bir merkez haline gelmesinin temel hedef olduğu da belirtildi. Savaş özetle şunları söyledi:

HİÇ CEVAP ALAMADIK

“(Kentsel dönüşüm hakkında) Bin 440 hektarlık alanda 46 mahallede çalışma yaptık. 25 bin 20 binayı inceledik. Yüzde 54’ü yıkıldım yıkılacağım diyordu. Bu 46 mahallede kentsel dönüşüm mecburiyeti doğdu. Bunu 26 bölgeye böldük. Planlamamızı ve projemizi yaptık ve bunu Ankara’ya gönderdik. Kentsel dönüşüm strateji belgemiz 2 bin 220 sayfa, gönderdik ama cevap alamadık. Ev sahibi olmayan, hak sahibi olmayan ama yıllardır kirada yaşayan insanlarımızın da ev sahibi olabilmesi için çalışma yaptık.