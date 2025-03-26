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Lütfü Savaş ve iki ismin CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

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#CHP#Lütfü Savaş#Özgür Özel
Lütfü Savaş ve iki ismin CHPnin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 16:21

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.

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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği, yargılama sırasında ayrıca davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği hatırlatıldı.

Yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği, tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceği belirtilen kararda, bunun yanı sıra tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceği aktarıldı. Ara kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri ile talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

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Kararda, "Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

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#CHP#Lütfü Savaş#Özgür Özel

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