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Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu

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#CHP#Lütfü Savaş#Özgür Özel
Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 15:57

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11 Aralık 2024'te ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "Lütfü Savaş sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur" sözlerini gerekçe göstererek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

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Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu açıklamalarını gerekçe göstererek, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Özgür Özel, müvekkili açmış olduğu dava sebebiyle birilerinin yönlendirdiği bir piyon olarak nitelendirmiş ve müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide etmiştir. Türk Ceza Kanunu Madde 125'e göre: 'Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da sövmek suretiyle bu değerlerine saldırıda bulunan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.' Şüpheli Özgür Özel, basın aracılığıyla müvekkilime karşı hakaret suçunu işlemiştir. Kullanmış olduğu ifadelerle müvekkilin itibarına zarar vermiştir. Bu nedenlerle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında şikayetçi ve davacıyız. Hakkında soruşturma başlatılmasını ve neticesinde kamu davası açılmasını talep ederiz." (DHA)

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#CHP#Lütfü Savaş#Özgür Özel

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