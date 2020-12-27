Lütfi Çetinkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Koronavirüse yenik düştü
Kocaeli'de özel hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Durumu iyice kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Lütfi Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybederek vefat etti. Vefat haberi ardından Lütfi Çetinkaya'nın hayatıyla ilgili araştırmalar başladı.
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Dr. Lütfi Çetinkaya'dan kötü haber geldi. Yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanan ve covid-19 testi pozitif çıkan Dr. Lütfi Çetinkaya hayatını kaybetti.
DR. LÜTFİ ÇETİNKAYA HAKKINDA
1960 yılında Karaman’da dünyaya geldi. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra SSK Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya İhtisasını tamamladı.
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Özel Yüzyıl Hastanesi 1996- ....
SSK Göztepe Hastanesi 1988-1996
Adapazarı-Kocaeli Sağlık Ocağı Hekimi 1984-1988
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