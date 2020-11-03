Lütfen açılın! İşimizi yapalım

Enkaz bölgelerinde depremzedeler için oluşturulan alanlarda STK’lar, belediyeler ve gönüllüler adeta bir yardımlaşma zinciri oluşturdu. Yardımlar sadece yiyecek ve giyecekle sınırlı kalmadı. Psikolojik destek ekipleri ailelere sürekli destek verdi. Yardımlaşma ruhu hiç eksilmedi. Dün depremzedeler cuma günü yaşadıkları afetin ardından sokakta üçüncü gecelerini geçirdi. İlk günlere göre hava daha da soğuk olurken artık her çadırın önünde bir soba yanıyor. Vatandaşlar çalışmaların bitmesini bu sobaların başında bekliyor.

KALABALIK ENGELİ

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bir yandan da yardım için gelenlerin oluşturduğu kalabalık, ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor. Gelenler her ne kadar iyi niyetli olsa da hem organizasyonu aksatıyor hem de karmaşaya neden oluyor. Bazı vatandaşlar yardım yarışı içine giren kişilerin bölgede gereksiz bir kalabalığa neden olduğunu belirterek “Bu mahallede yaşayanların büyük kısmının zaten yazlıkları var. Çoğu Dikili ve Karaburun’a gitti. Burada bekleyenlere de resmi kurumlar yardımcı oluyor. Herkese teşekkür ederiz” diyor.

SOSYAL MEDYADAN YAYIN

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken yüzlerce insan ise tüm uyarılara rağmen enkaz çevresinde olup biteni izlemeye çalışıyor. Üzüntü ve merak etmenin karıştığı kalabalıklar genellikle Rızabey ve Emrah Apartmanı’nın önünde bekliyor. Bazıları gazetecilere bu apartmanlarının yerlerini sorup kendi sosyal medyalarından canlı yayın yapıyor. “Haberlerde gördüğümüz apartmanları arıyoruz” diyorlar. Polis ekipleri saat başı kalabalığı dağıtmasına rağmen sürekli yeni izleyiciler gelmeye devam ediyor. Enkazda yakınları bulunanlar ise kalabalıkların köşesinde umutlu bir haber bekliyor.

‘ENKAZ İZLEME TİMİ’





Enkaz alanına gelip gün boyu çalışmaları izleyen ve sosyal medyadan yayın yapanlar, görevlilere zor anlar yaşatıyor.