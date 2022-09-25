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Lundy’ye ‘anı’ dalışı

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mehmet Nuri Ersoy#Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı
Lundy’ye ‘anı’ dalışı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki Suvla Koyu açıklarında, Çanakkale Savaşları sırasında batan İngiliz trol gemisi HMT Lundy’nin batığına daldı. 27 metre derinlikteki dalış sırasında Bakan Ersoy’a Sahil Güvenlik ekipleri  eşlik etti.

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Dalış sonrası Kabatepe Limanı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Geçen sene Tarihi Alan Başkanlığı’yla birlikte tarihi dalış merkezini hayata geçirmiştik. Bu yıl yurtdışından çok sayıda dalış turisti Çanakkale’ye gelmeye başladı. Önümüzdeki sene rakamların daha da artacağını ön görüyoruz. Bugün biz de Tarihi Alan Başkanımız ile beraber Suvla Koyu’nda tarihi bir dalış yaptık. Yarın da (bugün) 10K, 12K ve 42K maratonlarımız var. 10K’ya katılacağım. Burada doğal sporları ön plana çıkararak Çanakkale’nin sezonunu, kültür ve sanatı da ekleyerek uzatacağız” dedi. 

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mehmet Nuri Ersoy#Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı

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