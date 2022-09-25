Lundy’ye ‘anı’ dalışı

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Dalış sonrası Kabatepe Limanı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Geçen sene Tarihi Alan Başkanlığı’yla birlikte tarihi dalış merkezini hayata geçirmiştik. Bu yıl yurtdışından çok sayıda dalış turisti Çanakkale’ye gelmeye başladı. Önümüzdeki sene rakamların daha da artacağını ön görüyoruz. Bugün biz de Tarihi Alan Başkanımız ile beraber Suvla Koyu’nda tarihi bir dalış yaptık. Yarın da (bugün) 10K, 12K ve 42K maratonlarımız var. 10K’ya katılacağım. Burada doğal sporları ön plana çıkararak Çanakkale’nin sezonunu, kültür ve sanatı da ekleyerek uzatacağız” dedi.