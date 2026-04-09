Lunaparktaki SÄ±fÄ±r yer Ã§ekimi aletinde feci Ã¶lÃ¼m: O anlar kamerada

Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve MeriÃ§ kÃ¶prÃ¼leri arasÄ±ndaki lunaparkta meydana geldi. Sedat Ã‡oktaÅŸ, lunaparkta SÄ±fÄ±r yer Ã§ekimi' isimli eÄŸlence aletinden fÄ±rladÄ±. Durumu fark eden lunapark Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sedat Ã‡oktaÅŸ, ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Trakya Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Ã‡oktaÅŸ, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

Ä°ÅžLETME SAHÄ°BÄ° VE 5 Ã‡ALIÅžANA GÃ–ZALTI

Polis ekipleri, Sedat Ã‡oktaÅŸ'Ä±n kaza geÃ§irdiÄŸi lunaparkta gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nÄ±p, alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± konusunda inceleme yaptÄ±. Olay yeri inceleme ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan lunapark sahibi ve 5 Ã§alÄ±ÅŸan, ifadelerine baÅŸvurulmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–te yandan, Ã‡oktaÅŸâ€™Ä±n eÄŸlence aletinden fÄ±rladÄ±ÄŸÄ± anlara ait cep telefonu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã‡oktaÅŸâ€™Ä±n, hÄ±zla dÃ¶nen aletten fÄ±rladÄ±ktan sonra kafasÄ±nÄ± direÄŸe Ã§arparak yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anlar yer aldÄ±. Olayla ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor.Â