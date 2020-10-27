Lunaparkta yangın paniği

Yangın, Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde bulunan lunaparkta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşterilerin lunaparktan ayrılmasının ardından kapatma hazırlığında olan lunapark görevlisi Serdar K. çarpışan arabaların olduğu kısımdan alevlerin yükseldiğini gördü. Lunaparkın elektriğini keserek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. 1 çarpışan arabanın tamamen kullanılamaz hale gelen yangın sırasında lunaparkta kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu iddia edilen yangın dolayısıyla polis ekipleri soruşturma başlattı.