Lunaparkta 'sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşüp öldü

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi. Lunapark çalışanları, bir kişinin 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düştüğünü gördü. İhbar üzerine lunaparka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.