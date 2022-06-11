Lunaparkta oyuncak koparak dÃ¼ÅŸtÃ¼ BaÅŸ aÅŸaÄŸÄ± kurtarÄ±lmayÄ± beklediler

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MuratpaÅŸa ilÃ§esi KonyaaltÄ± Caddesi AtatÃ¼rk ParkÄ±'ndaki lunaparkta 'disko' adlÄ± oyuncaÄŸÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n bindiÄŸi sepet kÄ±smÄ±, mekanizmadan kopup, zemine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sepet kÄ±smÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan BuÄŸra YaÄŸÄ±z Koyun, Mete AtÄ±k ile Yakup Bilal Salarvan hafif yaralandÄ±. Ã‡ocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncaÄŸÄ±n iÃ§inde baÅŸ aÅŸaÄŸÄ± oturur halde Ã§Ä±karÄ±lmayÄ± bekledi. Oyun parkÄ± gÃ¶revlilerinin ihbarÄ±yla polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri bÃ¶lgeye sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, demir kesme makasÄ±yla Ã§ocuklarÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden Ã§Ä±kardÄ±.

Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken yaralanan Ã§ocuklarÄ±n aileleri ise panik yaÅŸadÄ±. Ã‡ocuklardan BuÄŸra YaÄŸÄ±z Koyun, "EÄŸleniyorduk. BindiÄŸimiz oyuncak kÄ±rÄ±lÄ±p, ters dÃ¶ndÃ¼. AltÄ±nda kaldÄ±k. Ä°tfaiye beni ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ± Ã§Ä±kardÄ±. AyaÄŸÄ±mda aÄŸrÄ± var" dedi.

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SaÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesi sonrasÄ± Ã§ocuklar, hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â

O ANLAR KAMERADA

Antalya'da, lunaparkta 'disco' adlÄ± oyuncaÄŸÄ±n Ã§ocuklarÄ± taÅŸÄ±yan sepet kÄ±smÄ±nÄ±n mekanizmadan koparak dÃ¼ÅŸme anÄ±, cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Ã‡ocuklar sallandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ceyhun Erdem Met'in, oyuncaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyerek "ArkadaÅŸlar ben buna bindim. Ã‡ok korkunÃ§ ve tehlikeli. SakÄ±n binmeyin" dediÄŸi sÄ±rada kazanÄ±n meydana geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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