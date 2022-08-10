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Lunaparkta korkunç kaza! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti

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#Giresun#Lunapark#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 01:29

Giresun'da lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninden savrulan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe(28) olduğu öğrenildi. Hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi alan Vali Ünlü, "Gencecik polisimizi kaybettik. Savcılık konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Diğer yaralılarımızın sağlık durumları iyi" açıklamasında bulundu.

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Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş esnasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trenden savrulan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Lunaparkta korkunç kaza Komiser yardımcısı hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralan Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin (28), tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği, yanındaki eşi Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Samet Dilekçe (31) ile Yaren (17) ve Fatma Akbaş’ın (39) ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kentte görevli polis çiftin, 26 Eylül 2021’de Ordu’da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi.

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Lunaparkta korkunç kaza Komiser yardımcısı hayatını kaybetti

VALİ ÜNLÜ: GENCECİK POLİSİMİZİ KAYBETTİK

Giresun Valisi Enver Ünlü de Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek tedavi gören yaralıların sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklamada bulunan Vali Ünlü, "Üzücü bir kaza yaşadık. Emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun. Gencecik polisimizi kaybettik. Savcılık konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Diğer yaralılarımızın sağlık durumları iyi" dedi.

Lunaparkta korkunç kaza Komiser yardımcısı hayatını kaybetti

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#Giresun#Lunapark#Kaza

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