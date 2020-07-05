Lunaparklar yarın açılıyor

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, lunapark ve tematik parklarda şu tedbirlere uyulması gerekecek:

TEMASSIZ GİRİŞ: Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Giriş-çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

SOSYAL MESAFE: Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak, sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak. Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.

PERSONELE EĞİTİM: Personele, COVID-19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler konusunda eğitim verilecek. Lunapark ve tematik parklar içindeki mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere göre çalışacak.

SIKI DENETİM: COVID-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesi sağlanacak.”