Lunapark ve tematik parklar ne zaman açılacak? İşte belirlenen tarihler

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesisleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçecek.

Lunapark ve tematik parklar, 6 Temmuz'dan itibaren, gezici olmamak kaydıyla genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecek.

Genelgeye göre, lunapark ve tematik parklarda şu tedbirlere uyulması gerekecek:

"Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 'Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler' başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak.

Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Giriş-çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak, sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak.

Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.

Personele, Kovid-19'un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler konusunda eğitim verilecek.

Lunapark ve tematik parklar içindeki mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere göre çalışacak.

Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."