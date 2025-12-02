LUNA uzayda

Haberin Devamı

ASELSAN’dan yapılan açıklamada özetle “Görev yükleri, yer kontrol yazılımları ve uçuş bilgisayarı dahil tüm tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test süreçleri ASELSAN mühendisliğiyle tamamlanan LUNA-1, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra taşıyıcı roketten ayrılarak 510 km kutupsal senkron yörüngeye (SSO) yerleşti. Uydudan alınan ilk telemetri verileri Ankara’daki yer istasyonu tarafından başarıyla çözümlendi ve uydunun sağlıklı çalıştığı doğrulandı. Bu başarı ile Türkiye, alçak yörüngede gerçek zamanlı veri iletişimi sağlayan milli IoT uydu ağını kurma vizyonunda yeni bir aşamaya geçti” denildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Alçak yörünge IoT Uydumuz LUNA-1 uzayda. LEO yörünge çözümlerine yönelik çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz” dedi.

İLK SİNYAL ANKARA’YA

- Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LUNA-1 telemetri sinyallerinin Ankara’daki yer istasyonundan alındığını kaydederek, “Türkiye’nin uzay yolculuğunda yeni bir eşiğin aşılmasıdır. Bu başarı uzay tabanlı haberleşme kabiliyetlerimizin geliştiğinin, düşük yörünge IoT teknolojilerinde milli çözümler üretebildiğimizin, kritik altyapılarda bağımsızlığımızın güçlendiğinin açık bir göstergesidir. Uzayda attığımız her adım savunmadan iletişime, tarımdan lojistiğe kadar pek çok alanda ülkemize stratejik kapasite kazandırmaktadır” dedi.