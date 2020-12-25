Lüleburgaz'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinde 2 kişinin sahte rakı üretimi yaparak, piyasaya sürdüğünü belirledi. Ekiplerin iki ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 550 litre sahte rakı, 2 damıtma düzeneği, 2 kaynatma düzeneği, 4 alkol derece ölçüm cihazı, 300 gram anason yağı ve 500 gram aktif karbon maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.