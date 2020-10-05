Lüleburgaz’da motosiklet sürücülerine 18 bin lira ceza

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisi ekipleri, kentin en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi üzerinde motosiklet ve araç denetimi yaptı. Ekipler, motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadıklarını, araçların evraklarını, araçta abartı egzoz gibi vatandaşları rahatsız eden ekipmanlar takılıp takılmadığı, sürücü belgeleri gibi birçok konuda denetledi.



Yaklaşık 80 sürücünün denetlendiği kontrollerde sürücülerden 10’una kask takmayarak kendisinin ve başkalarının güvenliğini hiçe saydığı, 5ine ise ehliyeti olmadığı ve evrakları yetersiz olduğu için cezai işlem uygulandı. Uygulama sonunda ise yaklaşık 18 bin lira para cezası uygulandı.







