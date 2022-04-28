Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın: Kontrol altına alındı

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Yıldırım Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasının depo bölümünde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede satış bölümüne de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz başta olmak üzere çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 2 mağaza çalışanı hastaneye kaldırıldı.



Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

KONTROL ALTINA ALINDI



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 16 bin metrekare alana sahip mobilya mağazasında çıkan yangın, 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında mağaza kullanılamaz hale geldi. Vali Osman Bilgin Lüleburgaz'a gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. 1 kişinin dumandan etkilendiğini, tesis sahibinde de 2'nci derece yanıklar olduğunu söyleyen Bilgin, üretim ve satış yapılan tesisin içinde çok miktarda ahşap malzeme, masa, sandalye bulunduğu için yangınla mücadelenin güçlükle yapıldığını belirtti. Vali Bilgin, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının kontrol altına alındığını söyledi.



Yangında dumandan etkilenen işçiye sağlık ve AFAD ekipleri müdahalede bulundu. Mağazada soğutma çalışmaları sürüyor.

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