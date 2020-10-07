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Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Lüleburgaz’da 13 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

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Lüleburgaz’da 13 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı
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KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil, işyeri ve ev hırsızlığı gibi 13 suçtan bir aydır aranan B.A.. polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Lüleburgaz’da son bir ay içerisinde 6 ev, 1 iş yeri ile kurumdan hırsızlık ve 5 kelebek camı kırarak otomobilden hırsızlık yapıldı. Hırsızlıklar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapsamlı çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada hırsızlıkları B,.A.’nın yaptığı tespit edildi. Polis,13 ayrı hırsızlık suçundan aranan B.A.’yı gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı. B.A., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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