Lüleburgaz’da 13 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Lüleburgaz’da son bir ay içerisinde 6 ev, 1 iş yeri ile kurumdan hırsızlık ve 5 kelebek camı kırarak otomobilden hırsızlık yapıldı. Hırsızlıklar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapsamlı çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada hırsızlıkları B,.A.’nın yaptığı tespit edildi. Polis,13 ayrı hırsızlık suçundan aranan B.A.’yı gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı. B.A., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



