MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLüleburgaz'da, 1 ton sahte içki ele geçirildi
GeriGündem Lüleburgaz'da, 1 ton sahte içki ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Lüleburgaz'da, 1 ton sahte içki ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lüleburgaz'da, 1 ton sahte içki ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada, piyasa sürülmek istenen 1 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz'daki evde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Adreste yapılan aramada 900 litre şarap, 100 litre rakı, 1 ruhsatsız tabanca, 130 mermi, 1 av tüfeği, damıtma düzeneği ve bidonlar ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 1 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle