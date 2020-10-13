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Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Lüleburgaz Belediyesi’nde 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Lüleburgaz Belediyesi’nde 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
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KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Çalışma arkadaşımız ve onunla birlikte risk grubundaki arkadaşlarımız evlerinde izolasyona alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkmasının ardından personel ve onunla yakın temasta bulunan diğer çalışanlar evlerinde 14 günlük karantinaya alındı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, personelden birinin şikayetleri üzerine yapılan testte Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğüyle hemen irtibata geçildi, müdürlükten filyasyon ekibi arkadaşlarımız geldi. Risk gruplarına göre yüksek risk grubu oluşturan arkadaşlarımız izolasyon amacıyla evlerinde karantinada olacaklar. Arkadaşlarımız bundan sonraki işlemlerinde 14 günlük karantina süresi boyunca evden çalışmaya devam edeceklerdir. Diğer çalışanlarımız açısından da tedbirleri takip ederek, uygulamaya devam ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

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