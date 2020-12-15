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Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Da Cruz’un, beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

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