Lüks zulaya baskın

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Polis, gözaltına alınan torbacıların bağlantıları üzerine yoğunlaştı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, İstanbul’da torbacılar aracılığıyla piyasaya sürülen esrarların Balkan ülkelerinde üretilerek ülkeye sokulduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, esrarın dikkat çekmemek için aile görünümlü kişiler tarafından lüks araçlara yapılan zulalarla taşındığını saptadı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy’deki hedef kişilere yönelik narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda lüks bir otomobilin bagajında ve motor kısmında oluşturulan zulasında toplamda 120 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 3’ü yabancı uyruklu14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişi, Emniyet’teki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.



