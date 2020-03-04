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Haber Giriş: 04.03.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Lüks yat Fethiye'de! Yakıt ikmali için sıraya girdiler...

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Lüks yat Fethiye'de! Yakıt ikmali için sıraya girdiler...
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Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Mayan Queen" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Lüks yata 7 tankerle getirilen 230 bin litre akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Cayman Adaları bayraklı 93 metre uzunluğundaki yat, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden 7 tankerle getirilen 230 bin litre akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Lüks yat Fethiyede Yakıt ikmali için sıraya girdiler...

Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmalinin ardından yatın, limandan ayrılacağı öğrenildi.

Lüks yat Fethiyede Yakıt ikmali için sıraya girdiler...

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yatın, 2008'de Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa edildiği öğrenildi. 20 knot seyir hızına sahip yatta, 20 personelin görev yaptığı ve 16 misafir odasının yer aldığı kaydedildi.

Lüks yat Fethiyede Yakıt ikmali için sıraya girdiler...

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