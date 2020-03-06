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AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Lüks villaya fuhuş baskını!

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Lüks villaya fuhuş baskını!
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Ankara'da 'masaj salonu' adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen villaya polis ekipleri baskın düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Ankar'nın Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi'nde lüks villada "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Villayı bir süre dışarıdan izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Lüks villaya fuhuş baskını

Düzenlenen operasyonda 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerden N.K, İ.S.B, K.K, A.U. ve D.S'yi fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk etti.

Lüks villaya fuhuş baskını

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

 

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