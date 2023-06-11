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Lüks villalarda bayram doluluğu yüzde 70'i buldu

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#ANTALYA#Tatil#Bayram
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 09:57

Antalya'nın Kaş ilçesinde pandemi döneminde revaçta olup, izole tatilin adresi olarak gösteren lüks villalarda bayram öncesi doluluk oranı yüzde 70'i buldu. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Hüseyin Gencer, "Geçen yıla oran ile rezervasyonlar artmaya başladı. Temmuz ayında yüzde 100 doluluk bekleniyor" dedi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten David Beckham'a çok sayıda ünlü ile iş insanının tatil için tercih ettiği Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki lüks villalar, koronavirüs döneminde izole tatilin adresi oldu. 'Sıfır temaslı' tatilin haftalığına on binlerce lira ödeyen tatilcilerden sonra lüks villa turizmi daha geniş kesime hitap etmeye başladı.

VİLLALAR TAMAMEN DOLMAK ÜZERE

5 yıldızlı otellere alternatif olarak tercih edilen villalar, denize mesafesine, manzarasına, büyüklüğüne, havuz çeşidine göre fiyatlandırılıyor. Kurban Bayramı öncesinde ilginin arttığı villalarda, rezervasyonlar da dolma noktasına geldi. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Hüseyin Gencer, bölgede yaklaşık 6 bin villa olduğunu söyledi. Lüks villanın tatilcilerce çok tercih edildiğini belirten Gencer, her yıl sektörün yüzde 10-20 oranında büyüdüğünü söyledi. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile tatil sezonuna giriş için de bir fırsat olduğunu belirten Gencer, "Geçen yıla oran ile rezervasyonlar artmaya başladı. Şu anda yüzde 70 oranında doldu. Temmuz ayında yüzde 100 doluluk bekleniyor" dedi.

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Lüks villalarda bayram doluluğu yüzde 70i buldu

ERKEN REZERVASYONLAR AVANTAJLI

Tatilcilerin çoğunlukla internet üzerinden rezervasyon yaptırdıklarını ve bir sezon tatil yapanların sonraki planlarında da villayı tercih ettiğini belirten Gencer, erken rezervasyonun artılarına dikkati çekti. Sezon ortalarında fiyatların talebin yoğun olması nedeniyle arttığını belirten Gencer, "Tatilci, erken rezervasyonda yüzde 20 oranında kar edebiliyor. Ancak sezon ortalarında rezervasyonlar dolunca, bu imkan ne yazık ki sunulmuyor" diye konuştu. (DHA)

Lüks villalarda bayram doluluğu yüzde 70i buldu

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#ANTALYA#Tatil#Bayram

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