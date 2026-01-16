×
Gündem Haberleri

Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

Adana’da Sergen Altunbaş'ın (34) havuzlu lüks villada tartıştığı eşi evi terk ettikten sonra tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş’ı (6) öldürüp intihar etmesinin ardından, çiftin sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımları dikkat çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde havuzlu bir lüks villada meydana geldi. G.A., Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti.

BABA İLE 2 ÇOCUĞU KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert’i tabancayla vurdu. Altunbaş, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından adrese gelen akrabalar, Sergen Altunbaş’a ait lüks otomobili ateşe verdi.

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZLARI

Bu arada Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı paylaşım yapıp, eşini övdüğü görüldü.

Aile faciasının ardından, çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri dikkat çekti. Bir süre önce ABD'ye yerleşip maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları çok sayıda video ile paylaştığı görüldü.

Morgda otopsi işlemleri devam eden baba ve 2 çocuğunun ilerleyen saatlerde toprağa verilmesi bekleniyor.

