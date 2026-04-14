Lüks tekneler Antalya’da bakıma girdi

Son olarak dünyada sadece iki tane bulunan ve dış görünüşü uzay mekiğini andıran Galaxy ve Galaxy Of Happiness isimli gümüş renkli trimaran (çok gövdeli tekne) ile 80 metrelik süper bir yat, bakım ve onarım için Antalya Serbest Bölge'ye getirildi. 2016 yılında Letonya'da 53 metre uzunluk ve 17 metre genişlikteki özel üretim olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışı yapılan trimaranın, Antalya’daki bakımları 1 aydır sürüyor.

Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 grostonluk ve 30 knot hıza ulaşabilen yatların, her birinin değerinin 33 milyon dolar civarında olduğu belirtildi. Bir işinsanına ait 80 metrelik ultra lüks yatın bakım onarımı için de Antalya Serbest Bölge tercih edildi. ASBAŞ'a ait rıhtımdan bakım onarım için karaya çıkartılan 80 metrelik süper yat, 1 ana süit, 1 VIP, 4 misafir kabini toplam 12 kişilik konaklama ve 19 mürettebata sahip. 19 bin beygir gücünde 4 motoruyla 30 knot (yaklaşık 55 km/s) hıza ulaşabilen yatta, 7 metrelik şelale ve cam tabanlı havuz, spa merkezi, beach club ve helikopter iniş pisti gibi birçok özellik yer alıyor.