Lüks sitedeki kafeye motosikletli saldırı: İsveçli 6 kişi gözaltına alındı

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Sarıyer, Maslak'ta bulunan lüks bir sitenin içinde bulunan kafede 6 Eylül saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda motosikletle gelen iki kişi, içeride bulunanlara silahlı saldırı düzenledi. Başlarında kask bulunan ve plakası kapatılmış bir motosikletle olay yerine gelen saldırganlara, kafede bulunanların silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çevredekilerin korku dolu kaçışmaları arasında kısa süren silahlı çatışmanın ardından motosikletli şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

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BİR KİŞİ YARALANDI

Kafede bulunan grup ise bir minibüse binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışmada sırasında kafede tesadüfen müşteri olarak bulunan Azerbaycan uyruklu E.A.(37) sol kolundan ve bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.A. tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. İş yerinde yapılan incelemede camlarda 7 adet isabet olduğu belirlendi. Çevrede 9 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu. Bulunan deliller incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildi.

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İSVEÇ UYRUKLU 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kafede bulunan ve silahla karşılık veren grubun olay yerinden kaçtığı lüks minibüsün plakasını tespit etti. İsveç uyruklu İ.A.(33) adına kayıtlı minibüs, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu caddesinde durduruldu.

Araç içinde bulunan minibüsün şoförü K.K.(47), İsveç uyruklu şüpheliler Richard İcho M.(23), Mevludın M.(31), Salah K.M.A.Z.(24), Elvır M.(22), Harrıs L.O.(30) gözaltına alındı. Başakşehir ve Sarıyer'de ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskında İsveç uyruklu Setalla M.A.S.(21)'in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

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EVLERİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin kaçtıkları otomobil ve evlerinde yapılan aramada ruhsatsız olan Sar 9 Mete 9 mm tabanca, Glock marka tabanca, 169 adet 9 mm mermi, 2 adet bilye atar toplu tabanca, havalı tüfek, 12 adet havalı tabanca fişeği, havalı tabanca tüpleri ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

"KENDİMİZİ KORUDUK" DİYEN İSVEÇLİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini, kendilerini korumak için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsveç uyruklu Richard Icho M., Mevludın M., Salah S.M.A.Z., Elvır M. Harrıs L.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Stella M.A.S. ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Şüphelilerin içinde bulunduğu minibüsü kullanan K.K. ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

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POLİS MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARI ARIYOR

Polis, olaydan sonra kaçan motosikletli saldırganların kimlikleri ve saldırıyı neden gerçekleştirdiklerinin ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.