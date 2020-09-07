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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Lüks rezidansta feci şekilde hayatını kaybetmişti! Görüntüsü ortaya çıktı

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İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz hafta Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren başına düşen camla yere yığılırken yanındaki kadın ise son anda kurtuluyor.

Lüks rezidansta feci şekilde hayatını kaybetmişti Görüntüsü ortaya çıktı

Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk babası 42 yaşındaki Elveren İstanbul'da toprağa verildi.

Lüks rezidansta feci şekilde hayatını kaybetmişti Görüntüsü ortaya çıktı

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