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Hürriyet
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Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Lüks rezidansta feci ölüm!

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İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren, binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde incelemede bulundu. Elveren'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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