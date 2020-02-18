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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Flaş gelişme! İstanbul'daki araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı...

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Flaş gelişme! İstanbul'daki araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı...

İstanbul'da araç sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen çeteyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Park halindeki lüks otomobillerin  farlarını çalarak internet üzerinden pazarladıkları iddia edilen 1'i kadın 16 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 80 otomobil farı ile şüphelilerin olaylarda kullandıkları 12 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin farlarını birkaç dakikada söktükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

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  • Lüks otomobillerin farlarını çalan çete yakalandı...
  • Lüks otomobillerin farlarını çalan çete yakalandı...
  • Lüks otomobillerin farlarını çalan çete yakalandı...
  • Lüks otomobillerin farlarını çalan çete yakalandı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından  Kağıthane, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş’ta meydana gelen 80 ayrı far hırsızlığı olayı üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada park halindeki lüks otomobillerin farlarının organize bir çete tarafından çalındığı tespit edildi.  Yapılan araştırmalar sonucu çete üyelerinin motosikletlerle otomobillerin yanlarına yaklaştıkları bir kaç dakika içinde farları çalarak kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin piyasa fiyatı 30 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen otomobil farlarını internet üzerinden pazarladıkları ortaya çıktı.

14 ŞUBATTA OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayları gerçekleştiren çete üyelerine yönelik 14 Şubat tarihinde operasyon yaptı. Operasyonda 23 adrese eşzamanlı yapılan baskınlarda biri kadın 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada  piyasa değeri toplam 2,5 milyon lira olan 80 adet  çalıntı otomobil farı  ile bir pompalı tüfek bulundu.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yaralama, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi. Çete liderleri Y.Y. ve Y.D.'nin aralarında bulunduğu şüpheliler işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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