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Lüks otomobille 60 milyon TL’lik vurgun

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#İstanbul#Lüks Otomobil#Vurgun
Lüks otomobille 60 milyon TL’lik vurgun
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 07:00

İstanbul’da, kendisini işinsanı olarak tanıtıp, bağlantı kurduğu işinsanlarının güvenini kazanan Servet B. yurtdışından getirdiği otomobilleri yüzde 40 ucuza satacağını vaat etti. Servet B. mağdurlardan topladığı yaklaşık 60 milyon TL’yi döviz bürolarında çevirerek yurtdışına kaçırdı. 30 suç kaydı bulunan Servet B.’nin de arasında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

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Kendisini işinsanı olarak tanıtan Servet B., işinsanlarıyla bağlantılar kurarak güven kazandı. Ardından, yurtdışından lüks otomobil alım-satım yasalarındaki boşlukları kullanarak filo halinde otomobilleri alıp, yüzde 40 indirimle satacağını vaat etti. Mağdurları ikna etmek için, ilk otomobil alımında kendi cebinden kısmi ödeme yaparak indirim sağlıyordu. Bu şekilde otomobillerini alan mağdurlar, çevrelerine yöntemi anlatarak yeni mağdurları yönlendiriyor veya otomobil almak için tekrar Servet B.’ye başvuruyordu. Ancak çete, otomobil teslimatını sürekli erteleyerek mağdurların paralarını topladı ve elde edilen paraları döviz bürolarında çevirerek yurtdışına kaçırdı.

Lüks otomobille 60 milyon TL’lik vurgun

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30 SUÇ KAYDI VE 3 ARAMASI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şikâyeti üzerine 2 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipler sonucu 10 kişilik bir çete ortaya çıkarıldı. Servet B.’nin 30 suç kaydı ve ‘dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 3 aranması olduğu belirlendi. Mağdurlardan 9’u ile yapılan görüşmelerde toplam zararlarının 60 milyon TL olduğu öğrenildi. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 Şubat günü 10 şüpheliyi yakaladı. Servet B.’nin evinde yapılan aramalarda ziynet eşyası, altın tespih ve nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

‘4.5 MİLYON TL PARAMIZ GİTTİ’

Mağdurlardan Selcan K. Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu süreçte bize güven veren durumlardan birisi avukat nezdinde sözleşme ve imza ile işlem yapılmasıydı. Ancak buna rağmen konuşarak da bu işi çözemedik, yaklaşık 4 buçuk milyon TL paramız gitti” diye konuştu.

 

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#İstanbul#Lüks Otomobil#Vurgun

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