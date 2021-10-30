Lüks otomobilin farlarını çalmışlar! 60 bin TL değerinde...

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Geçen çarşamba gece saatlerinde Kavacık'ta motosikletli iki hırsız, oto galerideki lüks otomobilin 60 bin lira olduğu belirtilen iki farını 30 saniyede çalarak kaçmıştı. Hırsızların aynı gece saat 04.10'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde de far çaldıkları ortaya çıktı. Kavacık'taki otomobilden çaldıkları farla buradaki oto galeriye gelen şüpheliler, lüks beyaz otomobile yöneldi. Hırsızlardan biri önceden çaldığı farı yere düşürdü. Hırsızlar 20 saniye içinde 60 bin lira değerindeki iki farı söktü. Şüpheliler çaldıkları 4 farla motosikletleriyle kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

FAR HIRSIZLIĞINA KARŞI ÖNLEM ALINMASI LAZIM



Galeri çalışanı Muhammed Uçar, "Aracımızın 20 saniye bile sürmeden bir motosikletle gelip farlarını üstünden alıp götürdüler. Bu ilk olan da değil. Aynı gün arkadaşımızın galerisinin önünden de aynı marka aracın farlarını çaldılar. Polisin far hırsızlığa karşı bir önlem alması lazım. Bu arabanın iki tane farı piyasada 60 bin lira. Böyle şeylerin olması insanın canını sıkıyor. Yani ilk değil son da olmayacak herhalde." dedi.

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"ARKADAŞIN GALERİSİNDEN ÇALDIKLARI FARI DA DÜŞÜRÜYOR"



Diğer galeri çalışanı Görkem Değerli, "Motosikletle geliyor iki kişi. Ellerinde diğer farlar da var. Arkadaşın galerisinden çaldıkları. 20 saniye sürmüyor. Ustasını aradım 'biz bile 20 saniyede sökemiyoruz' dedi. Piyasa değeri 60 bin lira civarında. Bizim aracın farlarını sökerken, arkadaşın galerisinden çaldığı farı da yere düşürüyor. Arkadaşın farlarını 03.58 'de, bizimkini 04.10'da çalıyor. Polise haber verdik. Parmak izi ve güvenlik kamera çalışması yaptı" diye konuştu.