Lüks otomobilin farlarını 30 saniyede söküp, çaldılar

Olay, Kavacık'ta gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletle gelen iki hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Motosikletten inen 1 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri motosiklette gözcülük yaptı. Lüks aracın yanına gelen şüpheli 30 saniye içinde değeri 60 bin lira olduğu belirtilen iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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