Lüks otomobil sürücüsü demir korkuluklara çarptı: 3 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 07:18

Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen 34 FRK 087 plakalı lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haberle ilgili daha fazlası:
