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Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

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Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
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Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Yurt dışından Türkiye'ye ailesini ziyarete gelen A.C yönetimindeki W CRK 94 plakalı lüks otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yoldan çıktı.

Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Savrulan otomobil karşı şeride geçti ve bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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